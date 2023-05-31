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Оплата небольших покупок при помощи биометрии станет доступна в России в 2023 году. Об этом рассказал гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"В ближайшем будущем в метро Москвы заработает сервис оплаты проезда по биометрии, зарегистрированной в ГИС ЕБС. Также планируем в рамках ГИС ЕБС запустить сервисы для оплаты небольших покупок по биометрии", – цитирует ТАСС Поволоцкого.

Он отметил, что гражданин может добровольно зарегистрировать биометрию после подписания согласия.

Поволоцкий напомнил, что сейчас при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) граждане могут получить различные финансовые услуги более чем в ста филиалах банков по России, например, оформление карты, вклада или получение кредита.

Помимо этого, можно бесплатно оформить усовершенствованную квалифицированную электронную подпись через приложение "Госключ", а также оформить карту болельщика, eSIM, использовать биометрию для безопасного входа в личный кабинет на "Госуслугах".

По словам замдиректора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Российской Федерации Юрия Шабанова, биометрия является самым чувствительным видом персональных данных. В связи с этим специалисты обеспечивают надежность ее защиты.

Он заявил, что дальше в России в рамках развития биометрии планируется оказать всестороннюю помощь рынку по развитию, обеспечивая сохранность данных в единой системе ГИС ЕБС.

Ранее в столичном Дептрансе заявили, что функцию оплаты проезда в метро по биометрии в приложении "Московский транспорт" подключили уже 12 тысяч человек. В ведомстве перечислили плюсы новой функции. Среди них безопасность, экономичность и экологичность.

