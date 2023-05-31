12 тысяч человек подключили функцию оплаты проезда в метро по биометрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Функцию оплаты проезда в метро по биометрии в приложении "Московский транспорт" подключили уже 12 тысяч человек, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве перечислили плюсы новой функции. Среди них безопасность, экономичность и экологичность.

Безопасно это, поскольку никто не сможет воспользоваться данными пассажира, подключившего биометрию. Экономно это, так как не придется стоять в очереди, чтобы купить билет. Что касается последнего пункта, то все из-за того, что не тратится пластик на изготовление карты и не печатается чек.

Чтобы сделать фото правильно, нужно лишь выбрать однотонный фон, сфотографироваться так, чтобы лицо занимало 70–80% кадра и не забыть снять головной убор.

Ранее на турникетах пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начали тестировать оплату проезда с помощью системы быстрых платежей (СБП). Новый сервис в пилотном режиме заработал на станциях "Деловой центр", "Кунцевская", "Марьина Роща", "Проспект Вернадского" и "ЦСКА". В тестировании участвовали 290 пассажиров.

