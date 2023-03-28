Систему быстрых платежей тестируют на турникетах пяти станций БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На турникетах пяти станций Большой кольцевой линии тестируют систему быстрых платежей (СБП), сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Новый сервис в пилотном режиме заработал на станциях "Деловой центр", "Кунцевская", "Марьина Роща", "Проспект Вернадского" и "ЦСКА".

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры во время обсуждений подсказывают, на каких станциях проводить эксперимент. Для их удобства сервис включают там, где живут, учатся или работают участники пилота. Оплатить проезд по СБП пока могут только тестировщики. Турникеты с этим сервисом можно отличить по горящей лампочке.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в тестировании участвуют 290 пассажиров. Всего в нем задействована 31 станция метро и МЦК, в том числе пять станций БКЛ.

"Уже сейчас все турникеты метро и МЦК технически готовы принимать оплату по СБП, на каждом установлен сканер QR-кода. Мы дорабатываем программное обеспечение, устраняем ошибки и оцениваем скорость работы сервиса. Нам важно, чтобы система работала быстро и безопасно, а пассажиры смогли вновь удобно оплачивать проезд телефоном", – объяснил Ликсутов.

Заммэра добавил, что Дептранс внедряет самые инновационные сервисы по задаче Сергея Собянина. По словам Ликсутова, столица остается среди мировых лидеров по числу способов оплаты проезда.

Ранее Собянин заявил, что все турникеты в метро и на Московском центральном кольце теперь могут принимать оплату проезда банковской картой. Он отметил, что в столичном метро и на МЦК обновили порядка четырех тысяч турникетов. Новые турникеты при оплате банковской картой срабатывают в два раза быстрее, а при оплате по биометрии – в три раза.



На новом оборудовании установлены большие LED-экраны и выбран крупный шрифт, который удобен для слабовидящих пассажиров. Также турникеты оборудованы считывателем QR-кодов, что позволяет оплачивать проезд через систему быстрых платежей.

Собянин сообщил, что банковские карты теперь работают на всех турникетах метро и МЦК

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