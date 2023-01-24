Собянин рассказал, как отмена турникетов изменила имидж наземного транспорта Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Отмена турникетов в наземном транспорте позволила пассажирам московского наземного транспорта экономить до 25 минут. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С момента демонтажа турникетов в столичном наземном транспорте прошло 4 года. Турникеты на 72 маршрутах наземного транспорта перестали работать с 1 января 2018 года, с 1 сентября того же года устаревшая система прохода прекратила функционировать во всех видах столичного наземного транспорта.

"Пассажиры экономят до 25 минут в зависимости от маршрута. Кроме того, отмена турникетов упростила внедрение новых сервисов для пассажиров", – сообщил мэр.

Сейчас при входе в наземный транспорт москвичи и гости столицы могут оплатить проезд, приложив транспортную или социальную карту к валидатору. Помимо этого, оплатить проезд можно с помощью банковской карты. Благодаря подобной мере очереди на остановках практически сократились, отметил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что электробусный парк Москвы стал одним из крупнейших в мире за 4 года с момента поставки первых машин. В настоящее время в Москве функционируют 1 050 электробусов. Они перевозят пассажиров по 79 столичным маршрутам.

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