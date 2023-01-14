Первый этап подготовки к запуску нового автобуса завершился в Молжаниновском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Молжаниновском районе на севере Москвы завершился первый этап создания инфраструктуры для запуска нового автобусного маршрута, который свяжет деревни Бурцево и Мелькисарово с поликлиникой на улице Синявинская. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"С просьбой организовать прямой маршрут от этих населенных пунктов к первой открывающейся в Молжаниновском районе поликлинике неоднократно обращались местные жители. Сейчас туда можно добраться только на своих автомобилях или с несколькими пересадками", – рассказал замглавы департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Связывающая населенные пункты и медучреждение дорога не соответствовала требованиям инфраструктуры общественного транспорта, поэтому на первом этапе там расширили существующие и обустроили новые тротуары, заменили асфальт.

Кроме того, на Бурцевской улице и на дублере Международного шоссе появилось по одному современному остановочному павильону со слотами для зарядки гаджетов. А в районе остановки "Черкизово" на Ленинградском шоссе привели в порядок прилегающую территорию, обустроив там пандусы и лестницы.

Второй этап создания инфраструктуры пройдет в текущем году. В рамках него будет расширена проезжпя часть на участке от Ленинградского шоссе до Бурцевской улицы, установлены современные фонари. Также появятся еще две новые остановки.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пассажиры наземного транспорта в Москве сэкономили более 161 миллиона рублей благодаря бесплатным пересадкам. Всего за год горожане совершили порядка 6,7 миллиона персадок.



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