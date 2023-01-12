Более 570 тыс москвичей воспользовались сервисом "По пути" в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В октябре 2021 года в ТиНАО в пилотном режиме запустили сервис перевозок по требованию "По пути", а с 1 декабря 2022 года он впервые начал работать на территории инновационного центра "Сколково", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что комфортабнльные автобусы доставляют пассажиров до станций метро и МЦД, ходят к социальным и другим важным объектам внутри зон действия. Всего с начала работы сервиса им воспользовались свыше 670 тысяч пассажиров, в том числе более 570 тысяч – за прошлый год. По будням перевозят свыше двух тысяч пассажиров в сутки.

Ликсутов отметил, что для жителей ТиНАО работают 50 автобусов, которые курсируют на территории пяти поселений. При этом география сервиса расширяется. В начале ноября появились внутризональные поездки – автобусы можно заказать не только для поездок до станций метро и МЦД, но и до самых важных объектов внутри зоны работы сервиса в ТиНАО.

Для этого сформировали перечень из примерно 40 остановок около 60 соцобъектов. Для заказа автобуса, нужно указать точку его подачи в мобильном приложении "Московский транспорт" и пункт назначения. Алгоритм подберет ближайшую к этому месту остановку в радиусе 800 метров.

Ранее сообщалось, что для использования сервиса "По пути" потребуется приложение "Московский транспорт", через которое нужно указать начальную и конечную точки маршрута, после чего внести оплату. Сейчас пассажиров перевозят 50 автобусов с USB-зарядками, системами климат-контроля и столиками.

В сервисе работают 132 водителя. В зоне работы доступно 275 остановок, из них более 101 виртуальные. Стоимость поездки составляет 56 рублей, примерное время в пути – 17 минут, а среднее время ожидания транспорта – 13,5 минуты.

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