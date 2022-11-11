Автобусы сервиса "По пути" начали следовать между соцобъектами в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ТиНАО расширили функционал сервиса "По пути", который позволяет заказывать автобус на нужную пассажиру остановку. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Теперь пассажиры могут заказать автобус и быстро доехать от дома до 60 социально значимых объектов в ТиНАО: школ, поликлиник, центров госуслуг, детских садов, отделений почты и других", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Заммэра Москвы подчеркнул, что количество остановок для заказа автобусов будут расширять.

Кроме того, в тестовом режиме сервис "По пути" будет работать на территории инновационного центра "Сколково". До конца текущего года для заказа будет доступна точка у станции Сколково МЦД, также возможны поездки между объектами внутри самой зоны.

Для использования сервиса "По пути" потребуется приложение "Московский транспорт", через которое потребуется указать начальную и конечную точки маршрута, после чего внести оплату. Сейчас пассажиров перевозят 50 автобусов с USB-зарядками, системами климат-контроля и столиками.

По состоянию на начало октября сервисом перевозки "По пути" воспользовались более 520 тысяч пассажиров. Автобусы проекта доставляют пассажиров до станций метро и МЦД и обратно.

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