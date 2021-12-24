Зону работы сервиса "По пути" расширили в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В ТиНАО увеличили зону работы сервиса "По пути". Теперь жители поселения Рязановского могут заказать автобусы до станции Щербинка второго Московского центрального диаметра и обратно. Об этом сообщил Дептранс.
Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что станцию Щербинка в сервис просили добавить местные жители.
"Расширение зоны и добавление станции МЦД улучшит транспортную доступность в ТиНАО и позволит жителям удобно добираться до центра города и экономить время в пути", – подчеркнул он.
Территорию работы "По пути" также расширили и до поселения Филимонковского и южной части Десеновского. Жители смогут добираться до станции метро "Прокшино" и обратно.
В Москве уже расширяли зону работы сервиса "По пути". Свыше 20 000 жителей поселения Рязановского могут заказать автобусы до станции МЦД Силикатная. Для этого на 15 единиц увеличили количество автобусов.
"Это наш город": более 60 тыс жителей ТиНАО воспользовались сервисом перевозок "По пути"
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