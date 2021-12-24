Зону работы сервиса "По пути" расширили в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ТиНАО увеличили зону работы сервиса "По пути". Теперь жители поселения Рязановского могут заказать автобусы до станции Щербинка второго Московского центрального диаметра и обратно. Об этом сообщил Дептранс.

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что станцию Щербинка в сервис просили добавить местные жители.

"Расширение зоны и добавление станции МЦД улучшит транспортную доступность в ТиНАО и позволит жителям удобно добираться до центра города и экономить время в пути", – подчеркнул он.

Территорию работы "По пути" также расширили и до поселения Филимонковского и южной части Десеновского. Жители смогут добираться до станции метро "Прокшино" и обратно.

В Москве уже расширяли зону работы сервиса "По пути". Свыше 20 000 жителей поселения Рязановского могут заказать автобусы до станции МЦД Силикатная. Для этого на 15 единиц увеличили количество автобусов.

