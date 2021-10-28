Жительница ТиНАО поделилась опытом использования сервиса "По пути"

Жительница ТиНАО Ирис Прядко рассказала о сервисе "По пути", которым она пользуется уже с 1 октября.

Она уточнила, что за месяц прилично сэкономила и деньги, и время. До работы добираться стало проще. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.