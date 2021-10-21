Эксперты предсказали, сколько электромобилей будет в РФ к 2030 году

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В России к 2030 году парк легковых электромобилей может вырасти до 630 тысяч штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании PwC.

В прошлом году парк легковых электромобилей в стране насчитывал 11 тысяч штук. Предполагается, что к 2024 году он вырастет до 26 тысяч. Аналитики прогнозируют, что продажи электрокаров в РФ увеличатся с 700 штук в 2020 году до 7 тысяч машин в 2024 году и 281 тысячи – в 2030 году.

Эксперты также полагают, что количество электрозаправочных станций возрастет с 500 штук в 2020 году до 2 тысяч в 2024 году и 63 тысяч в 2030 году.

Ранее сообщалось, что электрокарам в России могут разрешить ездить по выделенкам. Авторы проекта уверены, что новая мера поддержит рынок электрических и гибридных машин.