Электрокарам в России могут разрешить ездить по выделенкам. Инициативу выдвинули в Совете Федерации, и в ближайшее время ее рассмотрит Минтранс.

Авторы проекта уверены, что новая мера поддержит рынок электрических и гибридных машин. В настоящее время в нашей стране их всего около 11 тысяч, спрос совсем небольшой.

Ранее в правительстве подписали концепцию развития электротранспорта на ближайшие 10 лет. Она включает выгодные условия по кредитам и производству.

Уже в следующем году планируют запустить эксперимент – свободный проезд электрокаров по платным дорогам. В планах кабмина – к 2030 году сделать каждый десятый выпускаемый в стране автомобиль электрическим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.