Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"

07:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пополнить карту "Тройка" теперь можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.
Пассажиры могут положить на счет сумму от 100 рублей. Для активации платежа следует приложить карту к желтому валидатору на любой станции метро.
В департаменте информационных технологий назвали пополнение "Тройки" важной опцией для многих москвичей. Человек может заранее подготовиться к поездке, пополнив карту онлайн, также ему не придется тратить время, чтобы сделать это в кассе или билетном автомате.
"Наиболее востребованные услуги и сервисы доступны москвичам не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях. Это позволяет горожанам пользоваться цифровыми возможностями столицы с любого удобного устройства", – подчеркнули в ведомстве.
Новый сервис доступен авторизованным пользователям в разделе "Услуги". Войти в приложение можно через учетные записи на mos.ru, портале госуслуг или с помощью Сбер ID. Затем в специальном меню нужно указать номер карты "Тройка" и сумму пополнения. Оплата происходит с помощью банковской карты или через Apple Pay, уведомление придет на электронную почту, указанную при авторизации.
Ранее сообщалось, что держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Подробнее об этих и других возможностях можно узнать в мобильном приложении "Город". Полученные бонусы можно использовать для оплаты сотовой связи, проезда, приобретения купонов на услуги популярных сервисов, а также обменивать бонусы на скидки до 99% у партнеров программы.
Кроме того, заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах внедрить транспортную карту "Тройка" более чем в 40 российских регионов. Он отметил, что карта предусматривает удобные тарифы для пассажиров и позволяет наладить легкий контроль за оплатой проезда.
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