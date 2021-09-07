"Аэрофлот" отстранил от работы пилотов за отказ привиться от COVID-19

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Шесть пилотов компании "Аэрофлот" были отстранены от работы после отказа пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал представитель авиаперевозчика Михаил Демин в интервью РБК.

Известно, что работники компании были отправлены в отпуск без сохранения заработной платы.

В своем заявлении Демин добавил, что на данный момент в "Аэрофлоте" продолжают трудиться 2,3 тысячи пилотов.

15 мая у авиакомпании "Аэрофлот" стартовала акция "Мили вакцинации", которая заключается в начислении бонусных баллов пассажирам, сделавшим прививку от коронавируса.

Первым 10 тысячам участников акции начислили по 10 тысяч миль "Аэрофлот Бонус", которые можно обменять на реальные полеты. Таких бонусов может хватить на полет, например, в Сочи, Волгоград и даже Минск.