РЖД на три дня ограничили погрузку грузов в Забайкалье

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю/ТАСС

ОАО "Российские железные дороги" на три дня ограничили отправку грузов, за исключением продовольствия, со станций Забайкалья в восточном направлении из-за режима ЧС. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги в восточном направлении", – говорится в публикации.

В РЖД также отметили, что до восстановления железнодорожной инфраструктуры не будут осуществляться погрузки для поездов, следующих в сторону станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также "Железных дорог Якутии".

В пятницу, 23 июля, на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали произошло обрушение железнодорожного моста. Никто не пострадал, однако было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Причиной происшествия называют сильные дожди.

Из-за стихии в регионе подтопило около 650 домов, пострадали порядка 2 800 жителей Шилкинского района. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.

