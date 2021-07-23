РЖД на три дня ограничили погрузку грузов в Забайкалье

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю/ТАСС
ОАО "Российские железные дороги" на три дня ограничили отправку грузов, за исключением продовольствия, со станций Забайкалья в восточном направлении из-за режима ЧС. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.
"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги в восточном направлении", – говорится в публикации.
В РЖД также отметили, что до восстановления железнодорожной инфраструктуры не будут осуществляться погрузки для поездов, следующих в сторону станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также "Железных дорог Якутии".
В пятницу, 23 июля, на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали произошло обрушение железнодорожного моста. Никто не пострадал, однако было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Причиной происшествия называют сильные дожди.
Из-за стихии в регионе подтопило около 650 домов, пострадали порядка 2 800 жителей Шилкинского района. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
Новости России: в Забайкальском крае подтоплено почти 400 домов
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