В Забайкалье из-за ливней обрушился железнодорожный мост на Транссибе

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае обрушился в пятницу, 23 июля, из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"От оперативного дежурного ОАО "РЖД" получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста", – говорится в сообщении.

Движение поездов остановлено в обоих направлениях. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные поезда.

По данным ТАСС, к утру пятницы в регионе подтопило около 650 домов, это в 13 раз больше, чем было зарегистрировано днем ранее.

"Вода значительно прибыла за ночь. 2 800 жителей Шилкинского района пострадали от паводков, порядка 500 домов затоплено. <...> В Чернышевском районе подтоплено порядка 150 домов", – уточнили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщил вице-премьер областной администрации Андрей Гурулев, в Чернышевском районе региона смыто пять мостов, отсутствует транспортное сообщение с несколькими селами.

Ранее сильнейшее наводнение из-за проливных дождей произошло в Китае, где за несколько дней выпала годовая норма осадков. Больше всех пострадал город Чженчжоу. Там затопило метро. Погибли, по последним данным, 33 человека.