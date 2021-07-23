РЖД временно закрыли продажу билетов на поезда на Дальний Восток

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РЖД на 3 дня закрыли продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным издания, такое решение было принято в связи с остановкой Транссиба из-за забайкальского паводка и обрушения железнодорожного моста.

"Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе. Чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам, мы приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по данному участку", – уточнили в компании.

В РЖД отметили, что пассажиров уже отправленных поездов могут доставить по местам назначения на автобусах или самолетах. Возврат билетов осуществят без удержания сборов.

Ранее стало известно об обрушении железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае. Причиной ЧП называют продолжительные ливни.