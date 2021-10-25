На станции МЖД в Балашихе открыли платформу и пешеходный мост

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новую платформу, вестибюль, два турникетных павильона и крытый пешеходный мост открыли для пассажиров на станции Балашиха Горьковского направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На участке от станции Стройка до Балашихи ввели в эксплуатацию второй главный путь. Это позволило увеличить количество поездов.

"Платформа на станции Балашиха островного типа, с каждой стороны стали останавливаться поезда. Длина платформы составляет 290 метров, для защиты от осадков она оборудована навесом", – говорится в сообщении.

Крытый пешеходный переход соединил улицы Советскую и Орджоникидзе. Из одного павильона предусмотрен проход на мост, из другого – на улицу Советскую. Кроме того, на привокзальной площади обустроили территорию, прилегающую к автобусной остановке, уложили новую тротуарную плитку.

Начальник МЖД Михаил Глазков отметил, что с 25 октября между Москвой и Балашихой начали дополнительно курсировать четыре поезда.

"С введением нового графика 12 декабря планируется добавить еще восемь дополнительных электричек по выходным дням и четыре – по рабочим. Таким образом, 84 поезда в сутки будут курсировать на этом маршруте по выходным дням, 72 – по рабочим", – подчеркнул Глазков.

Ранее сообщалось, что с 25 октября на Горьковском направлении Московской железной дороги с 25 октября изменится расписание некоторых поездов. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

