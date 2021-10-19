На МЦД станет в три раза больше станций с пересадками к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К 2025 году количество станций с пересадками на маршрутах Московских центральных диаметров вырастет в три раза. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса.

В настоящее время на двух диаметрах 21 пересадочная станция, а за несколько лет это число вырастет до 27. К 2025 году будет 67 хабов с пересадками между МЦД, МЦК и метро. При этом лидером по количеству станций с пересадками станет четвертый маршрут. Там их будет 18.

"За счет увеличения количества удобных пересадок пассажиры получают транспортную свободу. Он пояснил, что таким образом граждане строят комбинированные маршруты и могут быть уверены, что доедут на общественном транспорте до любой точки города", – отметил заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также отметил, что продолжается создание бесшовного пространства с единой билетной системой.

Ранее сообщалось, что пассажирам стали доступны билеты на "Сапсаны" на 5 ноября по сниженной цене. Минимальная стоимость билетов по маршруту Москва – Нижний Новгород составляет 1 048 рублей, Москва – Санкт-Петербург – 1 898 рублей, Санкт-Петербург – Нижний Новгород – 2 625 рублей.

