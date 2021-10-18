На МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится расписание поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), а также Савеловском и Белорусском направлениях МЖД в будни изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

С 19 по 22 октября с 00:15 до 05:50 увеличатся интервалы движения поездов, а часть составов поедет по укороченному маршруту от/до станций Бескудниково, Марк, Лобня и до Белорусского вокзала.

При этом последний поезд из Москвы в Лобню будет отправляться в 01:26, а первый – в 06:06. В свою очередь, последний поезд из Лобни в Москву поедет в 23:33, первый – в 04:32.



"Здесь закроют первый путь на участке Бескудниково – Савеловский вокзал для работ по обслуживанию ж/д инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Подробнее ознакомиться с графиком движения поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК", а также на сайте перевозчика.

Ранее несколько электричек на первом Московском центральном диаметре следовали в сторону Лобни с отклонением от графика. Изменения произошли по техническим причинам.

