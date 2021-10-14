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Транспорт

21:03

Собянин заявил, что МЦД-1 и МЦД-2 продлевать не будут

мэр Москвы транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый и второй маршруты Московских центральных диаметров не планируют продлевать, заявил Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

По его словам, МЦД сделаны таким образом, что позволяют собирать самый интенсивный поток пассажиров.

"Дальше идут обычные пригородные электрички, которые подвозят людей до МЦД либо идут параллельно им в центр города", – подчеркнул Собянин.

В настоящее время планируется строительство еще трех диаметров: МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного), МЦД-5 (от Пушкина до Домодедова).

Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.

После реконструкции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4

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