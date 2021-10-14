Собянин заявил, что МЦД-1 и МЦД-2 продлевать не будут

21:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый и второй маршруты Московских центральных диаметров не планируют продлевать, заявил Сергей Собянин в интервью ТВЦ.
По его словам, МЦД сделаны таким образом, что позволяют собирать самый интенсивный поток пассажиров.
"Дальше идут обычные пригородные электрички, которые подвозят людей до МЦД либо идут параллельно им в центр города", – подчеркнул Собянин.
В настоящее время планируется строительство еще трех диаметров: МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного), МЦД-5 (от Пушкина до Домодедова).
Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.
После реконструкции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4
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