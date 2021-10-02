Более ста соцобъектов в столице станут доступнее для пассажиров после запуска МЦД‑4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
После запуска МЦД-4 пассажирам Киевского и Горьковского направлений железной дороги станет удобнее добираться социальных объектов, в том числе до 49 вузов, 11 офисных центров, 40 музеев и 18 парков. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.
Так, на сегодняшний день студенты из ТиНАО, чтобы доехать до МГТУ Станкин, делают три пересадки, а после запуска МЦД-4 можно будет проехать без них, подчеркнули в Дептрансе.
Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, МЦД-4 станет крупнейшим диаметром, проходящим с запада на восток через центр и объединяющим семь вокзалов.
"А пассажирам станут доступнее 118 социальных объектов в 23 районах Москвы", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице планируют запустить и пятый маршрут МЦД. Он может быть открыт в 2024 году. Годом ранее власти города рассчитывают открыть движение по третьему и четвертому диаметрам.
Кроме того, в столице началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки). В настоящий момент идут строительные работы на первых двух из них.
После рекострукции открылась станция Апрелевка будущего МЦД-4
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