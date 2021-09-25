Станция Минская будущего МЦД-4 готова на 60% – Ликсутов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Станция Минская будущего МЦД-4 "Киевско-Горьковский" готова на 60%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что станция станет новой точкой транспортного каркаса на стыке трех районов столицы.
"Ею будут пользоваться не только местные жители, но и пассажиры, приезжающие из ТиНАО и Подмосковья. Здесь они смогут пересесть на метро, а с запуском МЦД-4 – еще и бесплатно", – добавил Ликсутов.
Заммэра подчеркнул, что одна из приоритетных задач, которую решает реализация проекта МЦД-4, – сделать общественный транспорт для жителей Новомосковского округа таким же доступным, как и в центральных районах.
В настоящий момент уже возведена эстакада через Минскую улицу. Ведется строительство перехода, который свяжет станцию Минскую МЦД-4 с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии метро.
В будущем на Минской появится пассажирский терминал, а также две платформы, одна из которых заработает в этом году. Планируется, что после открытия станцией будут пользоваться более 8,5 тысячи пассажиров в сутки. К 2025 году пассажиропоток может увеличиться в два раза – до 17,3 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) заработал пригородный вокзал. Апрелевка стала шестой станцией на Киевском направлении Московской железной дороги с 2020 года, построенной по стандартам московского транспорта.
"Москва сегодня": станцию Апрелевка на будущем МЦД-4 открыли после реконструкции
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