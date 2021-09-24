"Москва сегодня": станцию Апрелевка на будущем МЦД-4 открыли после реконструкции

На станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) заработал пригородный вокзал.

Ранее на месте одноименного пригородного вокзала была старая железнодорожная остановка. Теперь там обустроены три платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал, переход с лифтами и эскалаторами, а также перехватывающая парковка.

Сейчас станцией Апрелевка ежедневно пользуются около 3 тысяч человек, после открытия МЦД-4 по расчетам это будет 7,5 тысячи человек. Планируется, что к 2030 году пассажиропоток вырастет до 11 тысяч человек.

Апрелевка стала шестой станцией на Киевском направлении Московской железной дороги с 2020 года, построенной по стандартам московского транспорта. До конца года на этой железнодорожной линии планируют открыть еще пять платформ: Кокошкино, Толстопальцево, Матвеевскую, а также Аминьевскую и Минскую. Вместе они образуют транспортные хабы с пересадкой на метро, наземные маршруты и войдут в состав будущего МЦД-4. Об этом – в программе "Москва сегодня".