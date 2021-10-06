Схема движения изменится на территории "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 22 октября на территории "Москва-Сити" изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Подземные парковки пустуют, а на улице нет свободных мест. Пассажиры ищут такси среди рядов машин по 10–20 минут. Скоро территория "Москва-Сити" перейдет городу, и мы совместно с экспертами упростим здесь движение. Уже сейчас начались работы", – говорится в сообщении.

Вокруг ТЦ "Афимолл Сити" появится пешеходная зона, а возле каждой башни организуют зоны посадки и высадки пассажиров. Kiss&ride предполагает ожидание длительностью не более пяти минут.

Также с 22 октября будет практически исключен транзитный проезд транспорта, так как к каждой башне организуют свой въезд. А с 25 октября на улице Тестовой и в 1-м Красногвардейском проезде заработают выделенные полосы.

"Москва-Сити" – крупный деловой, торговый и развлекательный центр, куда ежедневно приезжают более 140 000 человек. Из них 97 000 – на общественном транспорте, 12 000 – на такси, 30 000 – на авто. Чтобы всем было удобно, мы сделаем пешеходные зоны, стоянки для такси и зоны посадки у каждой башни, парковки и навигацию. После того как все привыкнут к новой схеме, приезжать сюда станет удобно на любом виде транспорта", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что таксистам запретят ездить по выделенной полосе на участке проспекта Мира. За четыре года на выделенной полосе произошло 15 ДТП и пострадали 18 человек. В Дептрансе уточнили, что такси перестраиваются через сплошную линию, нарушая правила дорожного движения.