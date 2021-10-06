Схема движения изменится на территории "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 22 октября на территории "Москва-Сити" изменится схема движения. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
"Подземные парковки пустуют, а на улице нет свободных мест. Пассажиры ищут такси среди рядов машин по 10–20 минут. Скоро территория "Москва-Сити" перейдет городу, и мы совместно с экспертами упростим здесь движение. Уже сейчас начались работы", – говорится в сообщении.
Вокруг ТЦ "Афимолл Сити" появится пешеходная зона, а возле каждой башни организуют зоны посадки и высадки пассажиров. Kiss&ride предполагает ожидание длительностью не более пяти минут.
Также с 22 октября будет практически исключен транзитный проезд транспорта, так как к каждой башне организуют свой въезд. А с 25 октября на улице Тестовой и в 1-м Красногвардейском проезде заработают выделенные полосы.
"Москва-Сити" – крупный деловой, торговый и развлекательный центр, куда ежедневно приезжают более 140 000 человек. Из них 97 000 – на общественном транспорте, 12 000 – на такси, 30 000 – на авто. Чтобы всем было удобно, мы сделаем пешеходные зоны, стоянки для такси и зоны посадки у каждой башни, парковки и навигацию. После того как все привыкнут к новой схеме, приезжать сюда станет удобно на любом виде транспорта", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что таксистам запретят ездить по выделенной полосе на участке проспекта Мира. За четыре года на выделенной полосе произошло 15 ДТП и пострадали 18 человек. В Дептрансе уточнили, что такси перестраиваются через сплошную линию, нарушая правила дорожного движения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: