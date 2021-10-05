Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 20 октября по выделенной полосе на участке проспекта Мира запретят ездить таксистам. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"С 20 октября по выделенной полосе на проспекте Мира от Проектируемого проезда № 911 до улицы Докукина в сторону центра запретим проезд такси", – говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, за четыре года на выделенной полосе произошло 15 ДТП и пострадали 18 человек. В Дептрансе уточнили, что такси перестраиваются через сплошную линию, нарушая правила дорожного движения.

Специалисты ожидают, что теперь движение на данном участке станет намного безопаснее и быстрее.

Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в нескольких районах столицы с 11 октября. Речь идет о Донском и Даниловском районах, а также Якиманке.