Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 20 октября по выделенной полосе на участке проспекта Мира запретят ездить таксистам. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"С 20 октября по выделенной полосе на проспекте Мира от Проектируемого проезда № 911 до улицы Докукина в сторону центра запретим проезд такси", – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, за четыре года на выделенной полосе произошло 15 ДТП и пострадали 18 человек. В Дептрансе уточнили, что такси перестраиваются через сплошную линию, нарушая правила дорожного движения.
Специалисты ожидают, что теперь движение на данном участке станет намного безопаснее и быстрее.
Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в нескольких районах столицы с 11 октября. Речь идет о Донском и Даниловском районах, а также Якиманке.
"Это наш город": выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы с 11 октября
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