Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала в выходные

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Аэроэкспрессы в Шереметьево изменят маршруты движения 9 и 10 октября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал", – говорится в сообщении.

В аэропорт в эти дни также можно будет добраться на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино".

"Часть поездов "Аэроэкспресс" 9 и 10 октября продолжит курсировать на участке от Одинцова до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт Шереметьево не проследуют", – отмечается в сообщении.

Изменения связаны с проведением работ на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами. Утром 11 октября поезда будут курсировать от Одинцова до Шереметьево и обратно в обычном режиме.

В МЖД также сообщили об изменениях в расписании некоторых поездов Савеловского и Белорусского направления и МЦД-1 с 9 по 11 октября. Изменения связаны с работами на станции Москва-Бутырская.

"Железнодорожники заменят четыре стрелочных перевода, что необходимо в том числе для обеспечения движения поездов по соединительной ветви между Савеловским и Белорусским вокзалами на период строительства дополнительных путей для МЦД-4", – уточняется в сообщении.

Работы будут проводиться в выходные дни с 04:00 до 01:00. Это позволит сохранить объемы движения в будние дни.

Ранее стало известно, что с 29 сентября восстановилась работа трамвайных маршрутов № 10 и 30 по будням после 21:00 в столичном районе Строгино. Однако ремонтные работы на улице Зои и Александра Космодемьянских еще не завершены.

