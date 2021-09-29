График работы трамваев изменился в Строгине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 29 сентября восстановилась работа трамвайных маршрутов № 10 и 30 по будням после 21:00 в столичном районе Строгино, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Однако ремонтные работы на улице Зои и Александра Космодемьянских еще не завершены.

"Трамваи № 30 по будням после 21:00 будут ходить по укороченному маршруту – от улицы Кулакова до метро "Войковская", – говорится в сообщении.

Изменения сохранятся по выходным. Трамвайные маршруты № 10 и 30 заменит временный автобус № 010.

Ранее сообщалось, что расписание нескольких пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в период с 1 по 13 октября.

Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ на участке Дмитров – Каналстрой и станциях Каналстрой и Москва – Бутырская.

