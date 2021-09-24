Движение трамваев в столичном районе Богородское не будет перекрываться в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 19 июня некоторые трамваи перестали ходить по выходным в столичном районе Богородское из-за ремонтных работ, однако движение этого транспорта не будет перекрываться 25-26 сентября и 2-3 октября, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"В выходные дни, 25–26 сентября и 2–3 октября, не будет закрываться движение трамваев на участке от Богородского до метро "Бульвар Рокоссовского", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что трамваи под номерами 2, 4л, 4пр, 7 будут осуществлять маршруты по стандартному графику, а временно предоставленный автобус №04 ходить не будет.

"Сохраняются изменения в работе трамваев № 46 – по выходным маршрут не работает из-за ремонта путей в районе метро "Авиамоторная", – добавляется в сообщении.

Ранее трамваи семи маршрутов задерживались на шоссе Энтузиастов в Москве по техническим причинам. Маршруты были временно изменены.

