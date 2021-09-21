Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи семи маршрутов задерживаются на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На шоссе Энтузиастов (в районе ДК "Компрессор") по техническим причинам задерживаются трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательнее и слушать объявления водителей трамваев.

Ранее несколько поездов, следующих в сторону области, задерживались на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 из-за остановки электрички по техническим причинам.

