Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Трамваи семи маршрутов задерживаются на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На шоссе Энтузиастов (в районе ДК "Компрессор") по техническим причинам задерживаются трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательнее и слушать объявления водителей трамваев.
Ранее несколько поездов, следующих в сторону области, задерживались на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 из-за остановки электрички по техническим причинам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: