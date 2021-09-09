На Рижском направлении МЖД и МЦД–2 задерживаются несколько поездов в сторону области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Несколько поездов, следующих в сторону области, задерживаются на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД–2 из-за остановки электрички по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
"Сегодня по техническим причинам на станции "Волоколамская" участка Тушино – Павшино совершил вынужденную остановку электропоезд №6923, следовавший по маршруту Подмосковная – Нахабино. В результате этого в пути задерживаются несколько поездов Рижского направления и МЦД–2 в сторону области", – уточняется в сообщении.
В пресс-службе отметили, что время задержки составляет до 15 минут. МЖД предпринимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.
Ранее задержка поездов произошла на Павелецком направлении МЖД. Причиной стала незапланированная 17-минутная остановка одного из составов.
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