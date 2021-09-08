Более 30 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве фиксируются отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что всего изменения в расписании затронули 34 авиарейса. Такую информацию предоставили в аэропортах.

В частности, в Шереметьево задержали 4 вылета. При этом 11 рейсов там были отменены.

В воздушной гавани Домодедово сообщили о переносе времени вылета для 6 самолетов. Кроме того, 4 лайнера там не взлетят вовсе.

В свою очередь, во Внуково 6 рейсов задержали, а еще 3 вылета – отменили.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 50 рейсов. Наибольшее число вылетов были задержаны в Домодедово – 18. Кроме того, полностью отменены оказались 10 рейсов.