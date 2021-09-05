Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 50 рейсов, как следует из данных портала "Яндекс.Расписание".

Наибольшее число вылетов задержаны в аэропорту Домодедово – 18. Кроме того, полностью отменены 10 рейсов.

Еще 5 рейсов отменили во Внуково. Кроме того, здесь задержаны 9 вылетов. На Шереметьево приходится наименьшее число задержек – отложены 6 рейсов.

Ранее в сентябре пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги. Летательный аппарат удалось оперативно и без происшествий посадить в Шереметьево.