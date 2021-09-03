Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Самолет SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности. Экипаж принял решение вернуться и сейчас самолет вырабатывает топливо", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной возврата самолета стал отказ датчика системы управления.

Как сообщается, на борту находится 81 пассажир и 5 членов экипажа.

Ранее стало известно, что данные о причинах крушения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, опубликованные в СМИ, являются лишь предварительными, окончательные выводы будут сделаны и обнародованы позднее. 17 августа легкомоторный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке.