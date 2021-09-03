03 сентября, 22:48
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
"Самолет SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности. Экипаж принял решение вернуться и сейчас самолет вырабатывает топливо", – говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной возврата самолета стал отказ датчика системы управления.
Как сообщается, на борту находится 81 пассажир и 5 членов экипажа.
Ранее стало известно, что данные о причинах крушения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, опубликованные в СМИ, являются лишь предварительными, окончательные выводы будут сделаны и обнародованы позднее. 17 августа легкомоторный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке.
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