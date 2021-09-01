В Минпромторге прокомментировали выдвинутые СМИ причины крушения Ил-112В

14:59
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Данные о причинах крушения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье, опубликованные в СМИ, являются лишь предварительными, окончательные выводы будут сделаны и обнародованы позднее, заявил председатель комиссии по расследованию катастрофы, замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Комиссия по расследованию катастрофы Ил-112В продолжает работать. Никаких окончательных выводов о причинах происшествия еще нет", – сказал Бочаров.
Ранее СМИ сообщили, что причинами падения Ил-112В стали потеря газодинамической устойчивости правого двигателя и мощный "керосиновый" пожар, возникший через пять минут после взлета. Отмечалось, что огонь разрушил тягу правого элерона, из-за этого самолет ушел в неконтролируемый боковой крен.
17 августа легкомоторный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились опытные летчики-испытатели – Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто не выжил.
Разрушение двигателя могло стать причиной крушения Ил-112В
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