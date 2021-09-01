Установлена причина крушения Ил-112В в Подмосковье – СМИ

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Причинами падения легкомоторного самолета Ил-112В в Подмосковье стали потеря газодинамической устойчивости правого двигателя и мощный "керосиновый" пожар. Об этом со ссылкой на специалистов Минпромторга и МАК сообщает газета "Коммерсант".

Уточняется, что именно пожар, возникший через пять минут после взлета, спровоцировал критическую ситуацию. Огонь разрушил тягу правого элерона, из-за этого самолет ушел в неконтролируемый боковой крен.

По данным газеты, пилоты оказались бессильны, экипаж погиб молча. Эксперты отметили, что вывести самолет из крена в сложившихся условиях не смог бы "ни один пилот в мире".

Отмечается, что точная причина катастрофы станет известна только после изучения результатов экспертиз. Они уже назначены.

Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа. На борту находились опытные летчики-испытатели – Герой России Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Никто не выжил.

В качестве основных версий крушения рассматривались техническая неисправность и ошибка пилотирования.