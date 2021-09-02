В Москве задержали и отменили более 30 авиарейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

В Домодедово задержали 13 рейсов и пять отменили, в Шереметьево отменили семь рейсов и задержали четыре, во Внуково задержали три рейса.

О причинах корректировки расписаний не сообщается.

В середине августа в столичных аэропортах из-за непогоды задержали и отменили более 60 рейсов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя 45-летнюю женщину, которая во время полета выпустила собаку на прогулку по салону.

В управлении также отметили, что правила авиационной безопасности разрешают транспортировку животных только в специальном перевозочном контейнере. Он должен быть размещен на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено.