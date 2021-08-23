В Омске задержали выпустившую собаку в самолете женщину

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Сотрудники полиции в Омске задержали прибывшую на самолете из Симферополя 45-летнюю женщину, которая во время полета выпустила собаку на прогулку по салону. Об этом сообщает сибирское управление на транспорте МВД РФ.

Отмечается, что в дежурную часть Омского линейного управления МВД поступило сообщение о том, что на борт самолета, прибывшего из Симферополя, требуются полицейские в связи с нарушением общественного порядка пассажиркой.



"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета. Женщина игнорировала неоднократные требования кабинного экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Женщине грозит административный арест на срок до 15 суток.

В управлении также отметили, что правила авиационной безопасности разрешают транспортировку животных только в специальном перевозочном контейнере. Он должен быть размещен на кресле возле окна либо рядом с пассажиром. Выпускать животное или держать его на руках во время полета категорически запрещено.

Ранее с рейса Москва – Уфа сняли буйного пассажира, отказавшегося надевать маску и ругавшегося с бортпроводником.