Более 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах из-за непогоды

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Вечером 18 августа в столичных аэропортах задержали и отменили более 60 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
В частности, во Внуково задержано 13 рейсов и отменено 9, в аэропорту Домодедово задержали 15 рейсов и 4 отменили. В Шереметьево задержано 11 рейсов и еще 12 отменено.
Позднее в столичных аэропортах заверили РИА Новости, что продолжают работать в штатном режиме. Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений. Представители аэропортов подчеркнули, что задержки не связаны с погодными условиями.
Столичный регион накрыл сильный ливень. По данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь с грозой сохранится в столичном регионе как минимум до 19 часов. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. За это время в столице, предположительно, выпадет до 33 миллиметров осадков.
Осадки с громом и сильным ветром отмечаются в центре Москвы, а также в западных районах и на юго-западе города. Тучи затянули небо за считаные минуты в Теплом Стане, Митине, Крылатском, Строгине, Щукине, на проспекте Вернадского, в Раменках и Ясеневе. Сильные раскаты грома фиксируются и в Химках, Подольске и Щербинке.
Дождь накрыл некоторые районы Москвы
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