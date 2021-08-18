Метеоролог предупредил о раннем наступлении осени в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первые признаки осени начнут ощущаться в регионах Центральной России уже в ближайшие выходные, со следующей недели температура будет лишь понижаться, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

"Скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать", – сказал он газете "Известия".

Синоптик уточнил, что уже через неделю – 24–25 августа – в столице будет плюс 16 днем и плюс 11 ночью. Также ранняя осень в ближайшие дни придет в города Северо-Западного округа России, в том числе в Санкт-Петербург.

"17 августа – последний по-настоящему теплый день для этих мест. Не только поменяется характер погоды, но и произойдет смена климатического сезона. Атмосфера перестраивается на осенние рельсы", – отметил Старков.

По его словам, похолодание уже ощутили жители Британских островов и Скандинавии, через два-три дня оно придет и в Санкт-Петербург. В городе установится облачная погода с умеренным ветром с Финского залива, дневная температура уже не сможет достигнуть 20 градусов.

Старков пояснил, что с точки зрения науки началом осени считается момент падения среднесуточной температуры ниже 15 градусов тепла. Обычно это происходит в заключительной декаде августа.

Он также отметил, что регионы юга Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока лето пока покидать не собирается.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов. По прогнозам, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме и составит 15–20 градусов тепла днем, 5–10 градусов ночью.

Она пояснила, что прогнозы на первый месяц осени говорят о том, что он окажется достаточно спокойным практически во всех регионах России и не ознаменуется новыми температурными аномалиями.