Москвичам рассказали, когда в столице начнется осенний листопад

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Золотая осень в текущем году в Москве будет продолжительной, листопад начнется не раньше конца сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе осадки выпадают хорошие, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве. <...> В конце сентября листва обычно начинает опадать в столице", – приводит слова синоптика ТАСС.

В сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме. Об этом ранее рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она пояснила, что прогнозы на первый месяц осени говорят о том, что он окажется достаточно спокойным практически во всех регионах России и не ознаменуется новыми температурными аномалиями.

По словам Паршиной, в дневное время суток в Москве температура будет составлять 15–20 градусов тепла, ночью – около 5–10 градусов. При незначительном похолодании температура снизится до 5–10 градусов днем и до 1–6 градусов в ночное время.