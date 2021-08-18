Москву накрыл сильный ливень

Видео: телеграм-канал Москва 24

Сильный ливень накрыл столичный регион. По данным сервиса "Яндекс. Погода", дождь с грозой сохранится в столичном регионе как минимум до 19 часов. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. За это время в столице, предположительно, выпадет до 33 миллиметров осадков.

Осадки с громом и сильным ветром отмечаются в центре Москвы, а также в западных районах и на юго-западе города.

Тучи затянули небо за считаные минуты в Теплом Стане, Митине, Крылатском, Строгине, Щукине, на проспекте Вернадского, в Раменках и Ясеневе. Сильные раскаты грома фиксируются и в Химках, Подольске и Щербинке.

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности. Электросетевые организации получили указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. На данный момент для недопущения скапливания воды в городе проводят очистку ливнестоков, а в местах понижения рельефа устанавливается водоперекачивающее оборудование. Всего в городе задействовано 300 бригад Мосводостока.

Москвичей призвали во время непогоды не укрываться под деревьями. В связи с непогодой Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе: в Москве он действует с 16:00 среды и до 10:00 четверга, в Подмосковье – с 14:00 среды и до 10:00 четверга.

Между тем Дептранс обратился к автомобилистам с просьбой не парковать машины рядом с шаткими конструкциями и деревьями, соблюдать дистанцию во время движения и не совершать резких маневров. Специалисты также предупредили о возможных задержках общественного транспорта.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, осадки сохранятся до конца недели. За счет этого дождя к понедельнику может выпасть около 115–120% от месячной нормы осадков.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, префектуру, в Объединение административно-технических инспекций, в единый диспетчерский центр, на портал "Наш город", в Мосводосток и Гормост.



Видео: телеграм-канал Москва 24

Дождь накрыл некоторые районы Москвы