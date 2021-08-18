Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в предстоящие выходные ожидается облачная погода, воздух прогреется до 23-25 градусов, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В выходные столичный регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми с северо-запада к нам начнут прорываться более прохладные воздушные массы, уже атлантического происхождения, постепенно возвращая температуру в рамки климата", – рассказала Волосюк РИА Новости.
По ее словам, в субботу и воскресенье ожидается дождь.
Согласно прогнозу, в ночные часы в Москве температура воздуха составит до плюс 15 градусов, по области – до плюс 10-15 градусов. В субботу днем термометры покажут плюс 20-25 градусов, а вот в воскресенье – 18-23 градусов тепла.
"При этом ветры, в основном, будут преобладать северного, северо-западного направления. Они не будут экстремально сильными, их скорость не превысит 3-8 или 4-9 метров в секунду", – добавила Волосюк.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что первые признаки осени начнут ощущаться в регионах Центральной России уже в ближайшие выходные, со следующей недели температура будет лишь понижаться.
Синоптик уточнил, что уже через неделю – 24–25 августа – в столице будет плюс 16 днем и плюс 11 ночью. Также ранняя осень в ближайшие дни придет в города Северо-Западного округа России, в том числе в Санкт-Петербург.
Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов. По прогнозам, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме.
"Утро": москвичей предупредили о дожде
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