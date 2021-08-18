Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные городские службы переведи в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, кровли здания, дорожных знаков и указателей", – сказал он.

Заммэра добавил, что электросетевые организации получили указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. По его словам, на данный момент для недопущения скапливания воды в городе проводят очистку ливнестоков, а в местах понижения рельефа устанавливается водоперекачивающее оборудование. Всего в городе задействовано 300 бригад "Мосводостока".

Бирюков призвал горожан во время непогоды не укрываться под деревьями. О предстоящем ливне москвичей оповещают с помощью СМС и городских видеоэкранов.

С 16:00 среды и до 21:00 четверга в Москве ожидаются сильный ливень, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. За это время в столице, предположительно, выпадет до 33 миллиметров осадков.

В связи с предстоящей непогодой Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе: в Москве он действует с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В Подмосковье – с 14:00 среды и до 10:00 четверга.

"Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

Между тем Дептранс обратился к автомобилистам с просьбой не парковать машины рядом с шаткими конструкциями и деревьями, соблюдать дистанцию во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в предстоящие выходные в столице похолодает, будет облачно. В ночные часы в Москве температура воздуха составит до +15 градусов, по области – до +10...+15 градусов. В субботу днем термометры покажут +20...+25 градусов, а вот в воскресенье – +18...+23 градуса. Также пройдут дожди, скорость ветра не будет превышать 9 метров в секунду.

