Бортпроводники назвали самые раздражающие привычки пассажиров

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Одной из самых раздражающих привычек пассажиров бортпроводники считают просьбу рассказать, над каким городом пролетает самолет.
"Мы не носим с собой GPS и не собираемся беспокоить пилотов ради таких пустяков. Чаще всего мы называем рандомные места", – публикует ответ стюардессы BuzzFeed.
Бортпроводников также раздражает попытка пассажира докричаться до них, вместо того чтобы просто нажать на кнопку вызова. Кроме того, стюардесс возмущает просьба закинуть тяжелый чемодан на багажную полку.
"Если вы сами не в состоянии поднять свои вещи наверх, не просите нас об этом. Мы не грузчики", – рассказала стюардесса.
Члены экипажа настоятельно призвали никогда не вставать с мест при загорании значка "пристегните ремни", поскольку это может быть опасно для жизни.
Ранее россияне назвали главную причину стресса, связанную с деньгами. 81 процент опрошенных назвали главным источником стресса страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке.
Специалисты рассказали о способах борьбы с аэрофобией
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