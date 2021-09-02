Россияне оценили инициативу вступления в брак со стороны женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка трети российских мужчин согласны получить предложение о женитьбе со стороны женщины, следует из исследования сервиса SuperJob. Об этом сообщает "Газета.ру".

В опросе приняли участие 1 600 мужчин и женщин из разных регионов России. 33% мужчин были бы согласны на предложение о свадьбе с женской стороны, 42% отнеслись к такому варианту нейтрально, а 25% отреагировали негативно.

Значительная часть мужчин – 53% – были бы согласны на инициативу со стороны девушек при знакомстве. Такой подход не оценили только 11% респондентов.

Что касается женщин, то указанные инициативы они оценивают положительно вдвое реже, чем мужчины. При этом чаще всего они относятся к подобным предложениям нейтрально.

Если оценивать ситуацию по России в целом, то инициативу вступления в брак со стороны женщины одобряют 24% граждан, еще 43% относятся нейтрально. Остальные респонденты либо не поддерживают подобное предложение, либо затрудняются с ответом.

Эксперты ранее рассказали, где москвичи могут пожениться в вечернее и ночное время. Ночные регистрации проходят с 2019 года во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке, а также на станции метро "Маяковская".

