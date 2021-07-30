Первые 13 пар поженились на Московской канатной дороге

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На Московской канатной дороге заключили брак первые 13 пар, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГСов.

"Сегодня в рамках проекта мэра Москвы по регистрации брака в необычных местах столицы там поженились первые 13 пар. Прием заявлений на площадку начался в середине июня, и уже сейчас занято почти 70% мест. В августе все даты заняты, но еще есть возможность подать заявление на сентябрь", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что брак будут регистрировать не в кабинах, а в лаундж-зоне "Байкал", которая находится на верхней станции канатной дороги на Воробьевых горах.

После регистрации брака пары могут бесплатно покататься на фуникулере и устроить свадебную фотосессию.

Ранее стало известно, что в Москве ожидается свадебный бум. Популярной датой для регистрации брака стало 21 августа.

Во Дворце бракосочетания № 1 молодожены будут заключать браки с 09:00 до 00:00. А в ночь с 21 на 22 августа первые две пары поженятся на станции метро "Маяковская".

При этом 17 июля торжественные церемонии бракосочетания впервые прошли в здании Северного речного вокзала. В этот день торжественные церемонии провели для трех пар.

