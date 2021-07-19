Свадебный бум ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве ожидается свадебный бум. Популярной датой для регистрации брака станет 21 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
"В субботу, 21 августа, помимо отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, торжественные церемонии пройдут на 17 необычных локациях столицы", – добавили в пресс-службе.
Во Дворце бракосочетания № 1 молодожены будут заключать браки с 09:00 до 00:00. А в ночь с 21 на 22 августа первые две пары поженятся на станции метро "Маяковская".
В числе других популярных дат свадебного сезона 2021 года в пресс-службе назвали 7 и 14 августа.
17 июля торжественные церемонии бракосочетания впервые прошли в здании Северного речного вокзала. В этот день торжественные церемонии провели для трех пар.
Еще одной популярной датой станет 21 августа. Более тысячи молодоженов подали заявления на регистрацию брака в столичные ЗАГСы и на выездные площадки.
"В субботу, 21 августа, помимо отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, торжественные церемонии пройдут на 17 необычных локациях столицы", – добавили в пресс-службе.
Во Дворце бракосочетания № 1 молодожены будут заключать браки с 09:00 до 00:00. А в ночь с 21 на 22 августа первые две пары поженятся на станции метро "Маяковская".
В числе других популярных дат свадебного сезона 2021 года в пресс-службе назвали 5, 19 и 26 июня, а также 7 и 14 августа.
Ранее сообщалось, что около 3,5 тысячи пар поженились на необычных площадках Москвы с начала года. Для молодоженов по пятницам и субботам доступны на выбор по 10–15 необычных мест столицы.
Москвичи могут пожениться на канатной дороге
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