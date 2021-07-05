Около 3,5 тыс пар поженились на необычных площадках Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 3,5 тысячи пар поженились на необычных площадках столицы с начала года, при этом наиболее востребованным оказался ресторан Birds в башне "Око". Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева пояснила, что проект по регистрации брака на выездных площадках города уникальный. Вместе с тем нигде в России он больше не приобрел такой масштаб.

Она сообщили, что выездные церемонии проводятся на протяжении всего года, при этом летом каждые выходные там заключают брак около 350 пар.

"Для молодоженов по пятницам и субботам доступны на выбор по 10–15 необычных мест столицы. С начала года на площадках поженились около 3,5 тысячи молодоженов", – сказала Уханева.

С начала года на площадке ресторана Birds башни "Око" зарегистрировали брак порядка 350 пар. В числе других популярных у молодоженов мест – особняк Роял, где прошло около 300 торжественных церемоний; дом торжеств Сафиса (267); особняк Спиридонов (232); особняк на Волхонке (175).

В 2021 году список площадок расширился за счет The Great Hall Yakimanka, парк-отеля "Даниловский", где можно провести церемонию в малахитовом зале или уличной зоне, исторического павильона "Космос".

Любители природных пейзажей могут выбрать бутик-отель Богородское в Новой Москве, а для желающих заключить брак с видом на панораму города открыта Московская канатная дорога, где после церемонии молодожены могут провести фотосессию, прокатившись на фуникулере.

Также столичные ЗАГСы совместно с Дептрансом запустили проект по регистрации брака на площадках транспортного комплекса – Северном речном вокзале и на станции метро "Маяковская".

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что проводить свадьбы в заведениях города в условиях новых ограничений практически невозможно. Попасть в заведения могут только обладатели QR-кодов, однако мало на какое мероприятие приглашено 100% вакцинированных.

