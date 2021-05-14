Эксперты рассказали, как не пожалеть о романе с иностранцем

Брак с гражданином зарубежного государства незамужние москвички по-прежнему считают счастливым лотерейным билетом. А кто-то надеется с помощью заморского принца поправить материальное положение. Эксперты рассказали, как довести отношения с иностранцем до свадьбы и о чем надо побеспокоиться заранее, чтобы потом не жалеть.



Не обольщаться

По мнению эксперта по семейным отношениям Ольги Шефергир, сильных отличий между романом с иностранцем и соотечественниками нет. "Главное – нужно понимать, что на расстоянии время словно приобретает другое измерение. И события зачастую требуют более быстрого развития. Здесь особенно важно просчитывать каждый свой шаг, понимая, что построение долгосрочных и счастливых отношений – это кропотливый труд", – предостерегает специалист.

Эксперт подчеркивает, что при знакомстве с гражданином другой страны очень важно понимать его социальную роль и статус отношений с вами. Важно выяснить, общается ли этот человек с кем-то еще, кроме вас, чтобы потом не было недоразумений.

Ольга Шефергир отмечает, что немаловажную роль играют культурные традиции и моральные принципы страны, где проживает потенциальный жених. И советует задуматься, насколько они вам понятны и готовы ли вы их принять.

"На начальном этапе построения отношений внутри вас обоих будет бурлить химический коктейль из гормонов, от которого теряется ясность ума, здравый смысл и логика. Вы будете готовы на все закрывать глаза и полностью принимать избранника со всеми его "тараканами". Но со временем, когда "химия" перестанет брать верх над эмоциями, а привязанность ослабеет, вы уже иначе посмотрите на многие вещи. А возможно, в чем-то разочаруетесь", – отмечает эксперт по семейным отношениям.



Наведите справки

Прежде чем выйти замуж за иностранца, надо изучить историю его страны, ознакомиться с ее культурой и религиозными ценностями, подчеркивает научный сотрудник Института востоковедения РАН Екатерина Кочеткова. Как минимум стоит почитать про традиции и местные обычаи народа.



"Хорошо, если есть возможность пожить там, откуда родом ваш избранник. Важную роль играет знание языка – он сближает. Конечно, если девушка полюбит гражданина другой страны, то обязательно выучит его родной язык хотя бы на бытовом уровне. Перед тем как оформить отношения и решиться на переезд в другое государство, попробуйте связаться с русской общиной в этой стране. Задайте интересующие вас вопросы бывшим соотечественницам, которые там осели", – отмечает Кочеткова.

По словам эксперта, не помешает как следует изучить законы чужой страны, чтобы по незнанию не попасть в неприятную ситуацию. Полезно будет узнать, где находятся посольство и консульство, как работают магазины первой необходимости. Также имеет смысл выяснить, на какое медицинское обслуживание можно рассчитывать, к каким врачам придется обращаться.



Памятка для охотниц за иностранцами

Ольга Шефергир обращает внимание на то, что независимо от национальной принадлежности и социального статуса мужчина по своей природе охотник, добытчик и достигатор. "Та женщина, которая достается ему легко, моментально перестает быть интересной. Здесь важна грань: нельзя быть слишком доступной, но и систематически отталкивать тоже не следует", – подчеркивает эксперт по семейным отношениям.

Например, когда вы общаетесь с мужчиной по скайпу, по видеосвязи или беседуете по телефону, ваш разговор должен длиться не более 12 минут. Потом стоит сказать, что вам очень жаль прерывать общение, но вы торопитесь по делам. По мнению эксперта, необходимо также первой заканчивать разговор и переписку. А вот звонить или писать первой мужчине не следует, разве что в день его рождения.

Специалист советует не отвечать на сообщения сразу, не писать длинные реплики и не задавать лишних вопросов, которые лучше оставить для очной встречи. "Сохраняйте эффект ожидания. Очень важно дать волю мужской фантазии и мыслям: "А чем же она так занята?" Не стоит ехать самой к мужчине, даже если он взял вам билет в свою страну. Именно он должен прилететь к вам и забрать вас, когда наступит время. Не гонитесь за ним. Не придумывайте оправданий, что вам по пути заехать к этому человеку, потому что перепала выгодная путевка, пригласили друзья или вы летите с кем-то за компанию. Инициатором ваших встреч и развития отношений должен быть мужчина", – поясняет эксперт.



Перед свадьбой помни о разводе

Адвокат, специалист по семейному праву Галина Гузаева предупреждает, что в самом начале развития отношений надо думать не только о чувствах. Не исключено, что после свадьбы совместная жизнь не заладится. Расставание с иностранным гражданином усложняется, если в семье есть дети. По словам адвоката, все конфликты вокруг вопроса о том, с кем после развода останутся несовершеннолетние, основаны на различиях в праве разных стран. Часто возникает вопрос о том, право какой страны должно применяться в каждом конкретном случае. И конечно, неизбежны разногласия по поводу раздела имущества.

Чтобы не пришлось лить горькие слезы, Галина Гузаева предлагает обезопасить себя еще перед заключением брака.

