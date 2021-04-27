Психолог рассказала, как разорвать отношения с нарциссом

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Психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова рассказала Москве 24, как распознать в партнере нарцисса и разорвать с ним отношения.

Психолог сообщила, что нарциссы путают понятия любви и восхищения, поэтому на первом этапе знакомства они стремятся понравиться всем и очень привлекательны. По мнению Захаровой, первым сигналом того, что вы встречаетесь с нарциссом, может быть большое количество комплиментов с его стороны.





Дарья Захарова психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности В самом начале знакомства нарцисс идеализирует партнера. Он осыпает его комплиментами, балует вниманием и подарками. Так человек попадает в ловушку зависимости от отношений. Далее нарцисс обнаруживает, что его партнер неидеален. И тут начинается обесценивание партнера, его успехов и жизни.

Кроме того, по мнению психолога, нарциссы очень ревнивы, им нравится власть над другим человеком и отношение к нему как к собственности. При этом сам нарцисс может флиртовать на глазах у партнера и не испытывать при этом чувства вины. Эти люди не способны к сопереживанию и могут проявлять жестокость, отметила эксперт.

По словам Захаровой, нарциссами могут быть и мужчины, и женщины, а попасть под их очарование может каждый.





Дарья Захарова психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Люди со стабильной самооценкой, доверяющие своим внутренним ощущениям, довольно быстро распознают нарцисса и выходят из таких отношений. Жертвами нарцисса становятся добрые и отзывчивые люди, не склонные к конфликтам и ссорам, готовые жертвовать собой, своими интересами и временем во имя отношений.

По мнению психолога, порвать отношения с нарциссом мешает финансовая зависимость, низкий уровень самооценки, страх мести от партнера-нарцисса, психологическая зависимость и иллюзия, что партнер изменится. Кроме того, большую роль может играть боязнь остаться в одиночестве и страх потери детей.

Для того чтобы разорвать отношения с нарциссом, психолог рекомендует отказаться от надежды, что этот человек изменится, несмотря на все его клятвы в любви и временные изменения поведения. Также не следует винить себя за то, что вы стали жертвой нарцисса, иначе вам сложнее будет разорвать эти отношения.





Дарья Захарова психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Важно заручиться поддержкой тех, кто будет вашим единомышленником и поможет на пути расставания. Это друзья, психологи, адвокаты. Поищите группы поддержки, где можно найти людей, которые смогли разорвать аналогичные отношения.

Психолог также рекомендует разработать план выхода из таких отношений. При финансовой зависимости надо начать откладывать деньги про запас, искать работу, получать дополнительное образование. При наличии детей и общей недвижимости – проконсультироваться со специалистами и найти решение, а не лишнее подтверждение того, что из отношений выйти невозможно.

"Если партнер склонен угрожать вам или проявлять иное психологическое или физическое насилие, ведите переговоры исключительно в присутствии третьего лица", – советует Захарова. И если решение о расставании уже вами принято, то не стоит обсуждать с нарциссом свои чувства и извиняться. Выход из отношений будет непростым, но это необходимо для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, резюмировала специалист.

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