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Общество

08:00

Психолог рассказала, как разорвать отношения с нарциссом

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности Дарья Захарова рассказала Москве 24, как распознать в партнере нарцисса и разорвать с ним отношения.

Психолог сообщила, что нарциссы путают понятия любви и восхищения, поэтому на первом этапе знакомства они стремятся понравиться всем и очень привлекательны. По мнению Захаровой, первым сигналом того, что вы встречаетесь с нарциссом, может быть большое количество комплиментов с его стороны.

В самом начале знакомства нарцисс идеализирует партнера. Он осыпает его комплиментами, балует вниманием и подарками. Так человек попадает в ловушку зависимости от отношений. Далее нарцисс обнаруживает, что его партнер неидеален. И тут начинается обесценивание партнера, его успехов и жизни.
Дарья Захарова
психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности

Кроме того, по мнению психолога, нарциссы очень ревнивы, им нравится власть над другим человеком и отношение к нему как к собственности. При этом сам нарцисс может флиртовать на глазах у партнера и не испытывать при этом чувства вины. Эти люди не способны к сопереживанию и могут проявлять жестокость, отметила эксперт.

По словам Захаровой, нарциссами могут быть и мужчины, и женщины, а попасть под их очарование может каждый.

Люди со стабильной самооценкой, доверяющие своим внутренним ощущениям, довольно быстро распознают нарцисса и выходят из таких отношений. Жертвами нарцисса становятся добрые и отзывчивые люди, не склонные к конфликтам и ссорам, готовые жертвовать собой, своими интересами и временем во имя отношений.
Дарья Захарова
психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности

По мнению психолога, порвать отношения с нарциссом мешает финансовая зависимость, низкий уровень самооценки, страх мести от партнера-нарцисса, психологическая зависимость и иллюзия, что партнер изменится. Кроме того, большую роль может играть боязнь остаться в одиночестве и страх потери детей.

Для того чтобы разорвать отношения с нарциссом, психолог рекомендует отказаться от надежды, что этот человек изменится, несмотря на все его клятвы в любви и временные изменения поведения. Также не следует винить себя за то, что вы стали жертвой нарцисса, иначе вам сложнее будет разорвать эти отношения.

Важно заручиться поддержкой тех, кто будет вашим единомышленником и поможет на пути расставания. Это друзья, психологи, адвокаты. Поищите группы поддержки, где можно найти людей, которые смогли разорвать аналогичные отношения.
Дарья Захарова
психолог, специалист в сфере индивидуального психологического консультирования и психодиагностики личности

Психолог также рекомендует разработать план выхода из таких отношений. При финансовой зависимости надо начать откладывать деньги про запас, искать работу, получать дополнительное образование. При наличии детей и общей недвижимости – проконсультироваться со специалистами и найти решение, а не лишнее подтверждение того, что из отношений выйти невозможно.

"Если партнер склонен угрожать вам или проявлять иное психологическое или физическое насилие, ведите переговоры исключительно в присутствии третьего лица", – советует Захарова. И если решение о расставании уже вами принято, то не стоит обсуждать с нарциссом свои чувства и извиняться. Выход из отношений будет непростым, но это необходимо для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, резюмировала специалист.

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Бородина Евгения

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